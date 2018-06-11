Курс Bitcoin впав на тлі злому південнокорейської біржі

Після кібератаки втрати біржі становили близько 40 млн доларів.

Курс біткойна обвалився більш ніж на 10% (до 6,7 тис. доларів) — це максимальне падіння з 6 лютого.

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Як відзначають експерти, однією з причин стало опубліковане повідомлення про злом південнокорейської біржі Coinrail, передає Прайм.

Після кібератаки втрати біржі становили близько 40 млн доларів. Адміністрація біржі перевела близько 70% своїх криптовалютних активів на носій, який не має виходу до інтернету.

Зараз падіння сповільнилося, біткойн падає на 5,94%, до 6,82 тис. доларів.