Курс Bitcoin впав на тлі злому південнокорейської біржі

13:51, 11 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як відзначають експерти, однією з причин стало опубліковане повідомлення про злом південнокорейської біржі Coinrail, передає Прайм.

Після кібератаки втрати біржі становили близько 40 млн доларів. Адміністрація біржі перевела близько 70% своїх криптовалютних активів на носій, який не має виходу до інтернету.

Зараз падіння сповільнилося, біткойн падає на 5,94%, до 6,82 тис. доларів.

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Теги: #біржа#біткойн#курс біткойна