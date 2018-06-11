Нацбанк з початку року поповнив резерви на $1,2 мільярда

За цей період регулятор купив 1,7 мільярда доларів, продав – 0,5 мільярда доларів.

Національний банк за січень-травень поповнив міжнародні резерви України на міжбанківському валютному ринку на 1,241 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, за цей період регулятор купив 1,696 мільярда доларів, продав – 455 мільйонів доларів.

Згідно з наведеними даними, в тому числі в травні купівля валюти банком на міжбанківському ринку перевищила її продаж на 181 мільйон доларів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні купив на міжбанківському валютному ринку України на 303 мільйони доларів більше валюти, ніж продав.

Міжнародні резерви України у травні скоротились на 301 мільйон доларів, або на 1,6%, - до 18,120 мільярда доларів на 1 червня 2018 року.