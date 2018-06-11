Державі знадобиться більше 8 років на виплату боргів за рішеннями судів – Рахункова палата

На виплати за рішеннями судів у 2018 році потрібно 4,6 млрд грн, при цьому в держбюджеті передбачено лише 533 млн грн.

Держава спрямовує недостатньо фінансових ресурсів на бюджетні програми з відшкодування громадянам і виконання рішень судів, гарантованих державою, у зв'язку з чим на погашення заборгованості стягувачам знадобиться більше восьми років.

Читайте такожДержбюджет України зведено з дефіцитом у майже 21 мільярд

Про це повідомляється на сайті Рахункової палати з посиланням на результати аудиту використання бюджетних коштів на відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам органами державної влади та виконання рішень суду, гарантованих державою.

За інформацією Рахункової палати, аудит встановив трирічну негативну динаміку зростання заборгованості стягувачам, яка цього року в дев'ять разів перевищила затверджену суму бюджетних призначень.

«За даними Казначейства, обліковуються рішення судів, виконання яких гарантоване державою, на суму 4,627 млрд грн, в той час як затверджені бюджетні призначення на 2018 рік - 533 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Також у Рахунковій палаті зазначили, що реалізація механізму реструктуризації заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів не впроваджена, хоча такий порядок реструктуризації діє з 2015 року.

За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала Кабінету міністрів і Держказначейству вжити належних заходів, в тому числі шляхом внесення змін до нормативно-правових актів.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.