293-й мільйонер «Лото-Забава» з'явився у Чернигові!

Победитель решил приобрести «Лото-Забава» 6-го июня и заплатил за лотерейный билет его минимальную стоимость - 10 гривен.

10 червня 2018 року під час розіграшу 983-го тиражу всеукраїнської державної лотереї «Лото-Забава» було виграно один мільйон гривень. Цей грошовий приз дістанеться власнику виграшного лотерейного білета, який був придбаний у місті Чернігів у магазині «Спортліга», який розташований за адресою: вул. Всіхсвятська, 8.

Відомо, що переможець вирішив придбати «Лото-Забава» 6-го червня та заплатив за лотерейний білет його мінімальну вартість – 10 гривень, а вже найближчої неділі закреслив у ньому три горизонталі з однією пільговою підковкою. Саме такою є одна з декількох умов виграшу 1 000 000 гривень. Ознайомитися з усіма правилами оновленої «Лото-Забава» можна в окремому розділі на офіційному сайті «М.С.Л.».

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» щиро вітає нового мільйонера, вже 14-го у цьому році, та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.

Разом з тим, переможець запрошується стати членом елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.», участь у якому надає особливі переваги. Окрім того, оператор державних лотерей «М.С.Л.» пропонує переможцеві та його супутнику чи супутниці приїхати до столиці, щоб узяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера». Програма передбачає незабутній уїк-енд з безліччю приємних сюрпризів, білосніжним лімузином у якості персонального транспорту та участь у прямому ефірі «Лото-Забава», де улюблені ведучі – Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк – привітають переможця символічним чеком на один мільйон гривень.

Дізнатися історії виграшів членів «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» завжди можна в окремому розділі «Історії мільйонерів «Лото-Забава».

Нагадаємо, що всього кілька тижнів тому, а саме 26-27 травня, усі переваги ексклюзивної програми для мільйонерів відчули на власному досвіді Юрій Редько та його дружина Ірина, які стали мільйонерами 25 березня 2018 року у тиражі №972. Окрім звичних розваг, справжньою родзинкою дозвілля улюбленців фортуни стала незабутня прогулянка на розкішній парусній яхті по Дніпру під прапором «Лото-Забава».