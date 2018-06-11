Порошенко: українські бійці на передовій отримують 20 тисяч гривень на місяць
Президент України Петро Порошенко заявив, що мінімальне грошове забезпечення на передній лінії оборони на Донбасі становить 20 тисяч гривень на місяць.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.
«Зараз мінімальне грошове забезпечення на передній лінії – 20 тисяч гривень. Це 800 доларів США, тоді як на початку агресії РФ у 2014 році було 600 гривень на місяць», - заявив він, нагадавши, що при цьому держава надає військовим пільги, які передбачені учасникам бойових дій.
Як підкреслив Порошенко, «спецназ зараз абсолютно по-іншому навчають». Також, за його словами, була запущена окрема програма забезпечення підрозділів боєприпасами.
Нагадаємо, у лютому міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у 2017 році було збільшено розмір грошового забезпечення Сил спеціальних операцій, десантників та бійців АТО.
«Значно підвищили – у 2,5 рази у грудні 2017 року в порівнянні з груднем 2016 року – ми збільшили надбавки військовим в зоні проведення АТО. На лінії зіткнення надбавки сягали до 10 тис., в решті зони проведення АТО – 4,5 тис. грн», - зазначив Полторак.