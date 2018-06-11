Порошенко: українські бійці на передовій отримують 20 тисяч гривень на місяць

За словами президента, на початку агресії РФ бійці ЗСУ на Донбасі отримували 600 гривень на місяць, а станом на сьогодні – 800 доларів США в еквіваленті.

Президент України Петро Порошенко заявив, що мінімальне грошове забезпечення на передній лінії оборони на Донбасі становить 20 тисяч гривень на місяць.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві.

«Зараз мінімальне грошове забезпечення на передній лінії – 20 тисяч гривень. Це 800 доларів США, тоді як на початку агресії РФ у 2014 році було 600 гривень на місяць», - заявив він, нагадавши, що при цьому держава надає військовим пільги, які передбачені учасникам бойових дій.

Як підкреслив Порошенко, «спецназ зараз абсолютно по-іншому навчають». Також, за його словами, була запущена окрема програма забезпечення підрозділів боєприпасами.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у 2017 році було збільшено розмір грошового забезпечення Сил спеціальних операцій, десантників та бійців АТО.

«Значно підвищили – у 2,5 рази у грудні 2017 року в порівнянні з груднем 2016 року – ми збільшили надбавки військовим в зоні проведення АТО. На лінії зіткнення надбавки сягали до 10 тис., в решті зони проведення АТО – 4,5 тис. грн», - зазначив Полторак.