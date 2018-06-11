Курс валют на вівторок: долар дешевшає, євро дорожчає

Офіційний курс НБУ на 12 червня: 100 USD – 2609,1315 гривні; 100 EUR – 3076,1660 гривні; 10 RUR – 4,1851 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2609,1315 (11 червня – 2613,6416)

100 EUR – 3076,1660 (11 червня – 3072,0743)

10 RUR – 4,1851 (11 червня – 4,1706)

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,08/26,09 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,42/30,44 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0913 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 412 угод на суму 270,32 мільйона доларів.