НБУ ввів новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних

19:03, 11 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Національний банк України ввів новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних, і тепер зможе надавати такий статус за неподання або несвоєчасне подання програми капіталізації, плану реструктуризації, плану фінансового оздоровлення, план заходів щодо усунення допущених банком порушень.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №60, яке набирає чинності з 12 червня, також регулятор зможе присвоїти банку проблемний статус за подання регулятору планів і програм, які не відповідають встановленим вимогам.

Крім того, Нацбанк розширив підстави для застосування заходів впливу до банків у вигляді письмового попередження, і тепер такі заходи будуть застосовуватися за недотримання вимог щодо нагляду на консолідованій основі.

Також регулятор уточнив і доповнив вимоги до планів фінансового оздоровлення і програм капіталізації, які подаються банками до НБУ. Зокрема, заплановані банками заходи мають містити терміни поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

У разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов'язаний доопрацювати їх з обов'язковим урахуванням пропозицій і зауважень Національного банку і повторно подати на узгодження в НБУ протягом 15 днів з дня отримання відповідної вимоги регулятора.

Довідка УНІАН. За даними НБУ на 1 квітня, третина працюючих в Україні банків порушують нормативи, в тому числі достатності капіталу, короткострокової ліквідності, максимального ризику на одного контрагента, великих кредитних ризиків, кредитування пов'язаних осіб, валютної позиції. Деякі банки порушують одразу по кілька нормативів.

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Теги: #банківська система в Україні