НБУ ввів новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних

Тепер регулятор зможе надавати такий статус за неподання або несвоєчасне подання програми капіталізації.

Національний банк України ввів новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних, і тепер зможе надавати такий статус за неподання або несвоєчасне подання програми капіталізації, плану реструктуризації, плану фінансового оздоровлення, план заходів щодо усунення допущених банком порушень.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №60, яке набирає чинності з 12 червня, також регулятор зможе присвоїти банку проблемний статус за подання регулятору планів і програм, які не відповідають встановленим вимогам.

Крім того, Нацбанк розширив підстави для застосування заходів впливу до банків у вигляді письмового попередження, і тепер такі заходи будуть застосовуватися за недотримання вимог щодо нагляду на консолідованій основі.

Також регулятор уточнив і доповнив вимоги до планів фінансового оздоровлення і програм капіталізації, які подаються банками до НБУ. Зокрема, заплановані банками заходи мають містити терміни поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

У разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов'язаний доопрацювати їх з обов'язковим урахуванням пропозицій і зауважень Національного банку і повторно подати на узгодження в НБУ протягом 15 днів з дня отримання відповідної вимоги регулятора.

Довідка УНІАН. За даними НБУ на 1 квітня, третина працюючих в Україні банків порушують нормативи, в тому числі достатності капіталу, короткострокової ліквідності, максимального ризику на одного контрагента, великих кредитних ризиків, кредитування пов'язаних осіб, валютної позиції. Деякі банки порушують одразу по кілька нормативів.