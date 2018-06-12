«Велика четвірка» банків США заборонила купувати криптовалюту на свої кредитні картки

Wells Fargo останнім з «великої четвірки» ввів заборону на купівлю криптовалюти.

Wells Fargo слідом за іншими найбільшими банками США заборонив використовувати свої кредитні картки для покупки криптовалюти, повідомляє агентство Блумберг.

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"Забороняючи покупку криптовалюти, банк продовжить вивчати питання в міру розвитку ринку", — повідомила в електронному листі представник установи Шеллі Міллер, слова якої наводить агентство, передає Прайм.

Раніше заборони на купівлю цифрових валют ввели інші великі банки: JPMorgan Chase, Bank of America і Citigroup, які разом з Wells Fargo складають так звану "велику четвірку" банків США.

Тиск на ринок криптовалюти надають не тільки обмежувальні заходи з боку фінансових гігантів. У вівторок ціна біткойна падала більш ніж на 6% на повідомленнях про злом південнокорейської криптобіржі.