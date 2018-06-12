Історична зустріч Трампа та Ина: долар зріс після повідомлень про успіх переговорів

Переважно позитивно на новини з острова Сентоса відреагували й фондові ринки, зокрема, японський індекс MSCI зріс на 0,15%.

Американський долар зріс до максимальних рівнів за три тижні після повідомлень, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали «всеохоплюючий документ» за результатами історичного саміту в Сінгапурі.

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Переважно позитивно на новини з острова Сентоса відреагували й фондові ринки, зокрема, японський індекс MSCI зріс на 0,15%, повідомляє “Радіо Свобода”.

Американський і північнокорейський лідери ще не повідомили подробиць документа. Трамп заявив, що про його зміст розповість на прес-конференції, яка запланована на 10:30 за київським часом.

«У нас відбулася історична зустріч... Світ побачить велику зміну», – сказав Кім Чен Ин. Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливу денуклеаризацію Північної Кореї, сказав, що «цей процес почнеться дуже швидко».

12 червня відбулися переговори делегацій США і Північної Кореї із участю лідерів країн. Американський президент заявив, що вони минули «краще, ніж будь-хто міг очікувати».

Перед цим Кім і Трамп провели зустріч віч-на-віч. Лідер США після неї зазначив, що очікує на «величезний успіх» у переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова.