Лише 63% українців мають банківські рахунки

За інформацією НБУ, аналогічний показник у Білорусі становить 81%.

В Україні банківські рахунки мають лише 63% громадян, що свідчить про все ще низький рівень фінансової інклюзії (доступності фінансових послуг) для українців.

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Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій, виступаючи на форумі про фінансову інклюзію Finclusion UA У Києві.

«У 2011 році 41% дорослого населення України мав хоч один банківський рахунок. За шість років, тобто, в 2017 році, цей показник зріс і становить вже 63%», - сказав голова НБУ, посилаючись на оцінки Світового банку.

У той же час, він зазначив, що цей показник недостатній, оскільки 37% дорослого населення не мають рахунків у банках.

Як приклад Смолій навів показники таких країн, як Вірменія (48%), Чеська Республіка (81%), Угорщина (75%), Білорусь (81%), Австрія (98%), Королівство Нідерланди (100%), Данія (100%), де показник фінансової інклюзії значно вищий.

Голова НБУ також зазначив, що для підвищення рівня фінансової інклюзії потрібно стимулювати розвиток новітніх фінансових технологій, посилювати захист прав споживачів і працювати над підвищенням фінансової грамотності населення.

«Фінансова інклюзія - шлях до майбутнього зростання економіки за допомогою мобілізації заощаджень населення, інвестицій у розвиток економіки України, а також диверсифікації фінансової системи», - підкреслив Смолій.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням компанії InMind, проведеного на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID, 53% українців у 2017 році висловили недовіру до банків, тоді як у 2015 році цей показник становив 19%.

За інформацією Національного банку, загальна кількість платіжних карт в Україні станом на 1 квітня 2018 року становить 59,9 млн, із яких майже 34,8 млн - активні (58%).