В Україні спростили грошові перекази

Клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті.

Національний банк України дозволив банкам та їхнім клієнтам застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless (електронний документообіг) під час переказів іноземної валюти.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на зміни, затверджені постановою правління регулятора, які набувають чинності з 12 червня 2018 року.

Згідно з повідомленням, НБУ створює можливості для застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та розширення кола учасників цього ринку.

НБУ зазначив, що завдяки змінам клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтверджуючих документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків у іноземній валюті, а банки зможуть створювати електронні копії підтверджуючих документів, представлених фізичними особами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання.

Крім того, регулятор дозволив фізичним особам за допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати в гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, ініційованого з-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2017 році в 9,3 млрд дол. США, або 8,4% щодо ВВП.