Голова Нацбанку назвав умови для приїзду місії МВФ до України

12:03, 12 червня 2018
Фінанси
577 0
Ілюстрація REUTERS

Для наступного приїзду місії Міжнародного валютного фонду уряду потрібно вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету.

Читайте такожГлибока криза і катастрофічне падіння гривні: економісти спрогнозували наслідки зриву співпраці з МВФ

Про це повідомив журналістам голова Національного банку України Яків Смолій.

«Ці питання всі взаємопов'язані, тому для приїзду наступної місії потрібно переглянути ціни на газ і провести переговори з Міністерством фінансів щодо збалансованості бюджету», - сказав він.

Водночас, Смолій зазначив, що ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України Петром Порошенком закон про створення в Україні антикорупційного суду є важливим фактором для продовження переговорів із Фондом.

Як повідомляв УНІАН, поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співпраці з Фондом уряд має привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури. Крім того МВФ перевірить, чи відповідає прийнятий минулого тижня закон про створення антикорупційного суду рекомендаціям Венеціанської комісії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#МВФ#ціни на газ