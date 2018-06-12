Відставка Данилюка не вплине на взаємини України з МВФ - голова Нацбанку

За словами Смолія, виконувачка обов'язків голови Мінфіну Оксана Маркарова зможе бути підписантом Меморандуму з МВФ.

Ухвалене Верховною Радою рішення звільнити з займаної посади міністра фінансів Олександра Данилюка за поданням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не вплине на взаємини України з Міжнародним валютним фондом.

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Про це повідомив журналістам голова Національного банку України Яків Смолій.

«Міжнародний валютний фонд - це інституція, яка працює з державою, державними інститутами, а не конкретними чиновниками. Ми не бачимо жодних ризиків у зв'язку зі звільненням міністра фінансів», - сказав він.

За словами Смолія, виконувачка обов'язків голови Мінфіну Оксана Маркарова зможе бути підписантом Меморандуму з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Міністр на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугрімової, про що він клопочеться вже протягом двох років. Після цього Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні було ухвалено постанову, яка перепідпорядковувала Державну фіскальну службу Кабінету міністрів, а також робила необов'язковим узгодження з Мінфіном проектів рішень уряду. Постанову так і не було опубліковано, оскільки, за словами Данилюка, вона порушувала чинне законодавство.