Смолій про транш МВФ: Ми очікуємо цього року

За словами голови Нацбанку, до Києва має приїхати місія Фонду.

Національний банк України очікує отримання наступного траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом цього року.

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Про це повідомив журналістам голова Національного банку України Яків Смолій.

«Місія повинна приїхати до Києва, попрацювати. Пізніше вони будуть готувати документи для Ради директорів (МВФ – УНІАН). Далі – прийняття рішення. У будь-якому випадку це займе певний період часу. Ми очікуємо, що це буде цього року», - сказав він.

При цьому голова НБУ відзначив, що для приїзду наступної місії МВФ уряду потрібно вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету.

Водночас, як заявив Смолій, відставка міністра фінансів Олександра Данилюка не вплине на взаємини України з Фондом, оскільки в.о. голови Мінфіну Оксана Маркарова зможе підписати меморандум із МВФ.

Як повідомляв УНІАН, поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співпраці з Фондом уряд має привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури. Крім того МВФ перевірить, чи відповідає прийнятий минулого тижня закон про створення антикорупційного суду рекомендаціям Венеціанської комісії.