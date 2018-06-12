Магѕ придбав у фонду Nordic Capital мережу ветеринарних клінік AniCura

Раніше Mars заснувала венчурний фонд розміром $100 млн для підтримки стартапів, які надають послуги для тварин.

Компанія Mars уклала угоду з фондом Nordic Capital щодо придбання мережі ветеринарних клінік AniCura.

За даними Reuters, угода оцінюється в суму від $1.18 до $2.36 млрд.

Ця угода, одна з найбільших в секторі, для Mars є вже другою за останні два тижні. Нещодавно компанія придбала Linnaeus - британську ветеринарну компанію у фонду прямих інвестицій Sovereign Capital Partners.

Прагнучи розширити свій вплив в секторі продукції для тварин та ветеринарних послуг, компанія підтверджує стратегію своїми діями. Раніше Mars заснувала венчурний фонд розміром $100 млн для підтримки стартапів, які надають послуги для тварин. У квітні цього року придбала Optigen LLC, компанію-розробника ДНК-тестів для виявлення очних захворювань у собак.

AniCura надає традиційні ветеринарні послуги, інтенсивної терапії та ортопедії, реабілітації і фізіотерапії для тварин. Пропонує розширену діагностику, проводить хірургічні операції, консультації дієтологів і продає відповідні продукти для домашніх вихованців. Мережа охоплює 200 клінік в Нідерландах, Австрії, Німеччини, Швейцарії і Скандинавських країнах. Її відвідує 2 млн. тварин на рік.

Компанія працює в сфері кормів для тварин з 1935 року і володіє такими брендами, як Iams, Pedigree і Royal Canin.

«Домашні тварини пройшли шлях в наші серця і будинки, і я знаю, наскільки вони важливі в нашому житті, хоча б завдяки тій радості, яку я і моя сім'я отримуємо від нашого лабрадора, Твіксі. Індустрія ветеринарної допомоги швидко розвивається, і, як сімейний бізнес, ми маємо можливість мислити десятиліттями. Європейський ринок - другий за величиною регіон в світі по догляду за домашніми тваринами - значно зросте в найближчі роки. Існує прекрасна можливість для задоволення зростаючого попиту шляхом надання високоякісної, постійної ветеринарної допомоги по всій Європі», - говорить Пол Вейраух, президент Mars Petcare.