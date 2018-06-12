У Нацбанку пояснили, навіщо Україні кредити від МВФ

У НБУ відзначили, що отримання Україною ще двох траншів МВФ мінімізує ризики для макроекономічної та фінансової стабільності.

Отримання Україною ще двох траншів кредиту за чинною програмою з Міжнародним валютним фондом зведе до мінімуму коротко - і середньострокові ризики для макроекономічної і фінансової стабільності в країні.

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Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, представленому в Національному банку України.

«Після прийняття Закону «Про Вищий антикорупційний суд» з'явилися обгрунтовані надії на відновлення співпраці з МВФ. Якщо Україна отримає ще два транші до завершення програми МВФ, то коротко - і середньострокові ризики для макроекономічної і фінансової стабільності зведуться до мінімуму», - йдеться у звіті.

У НБУ відзначили, що економіка України відновлюється третій рік поспіль, однак темпи зростання обмежені повільним впровадженням структурних реформ, які критично важливі як для збереження макрофінансової стабільності, так і для забезпечення довгострокового економічного зростання.

«Національний банк розраховує, що до осені ми знову увійдемо в програму з Міжнародним валютним фондом», - сказав під час презентації звіту директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

Він нагадав, що в короткостроковому періоді ключовим викликом для України є необхідність рефінансувати зовнішні борги, і без співпраці з міжнародними фінансовими організаціями наша країна не зможе на вигідних умовах залучати кошти на зовнішніх ринках.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Верховна Рада 7 червня прийняла президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Президент України Петро Порошенко підписав закон 11 червня. За інформацією МВФ, Фонд перевірить, чи відповідає цей закон рекомендаціям Венеціанської комісії.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.