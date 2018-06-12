Відрахування до резервів банків можуть стати мінімальними за десятиліття - НБУ

Фінустанови вже розчистили баланси і сформували резерви.

Відрахування в резерви банківського сектора в 2018 році можуть стати найнижчими за останнє десятиліття, оскільки фінустанови розчистили баланси і сформували резерви.

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Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук в ході презентації звіту НБУ про фінансової стабільності.

Разом з тим, він зазначив, що на тлі відновлення прибутковості банківського сектора робота низки банків залишається фактором ризику.

Зокрема, вкрай низьку операційну ефективність мають два державних банки, а також в зоні ризику перебувають кілька приватних банків.

"Такі банки перебувають під посиленим наглядом Національного банку", - сказав Ваврищук.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-березень 2018 року отримали 8,672 мільярда гривень прибутку, що в 1,7 рази вище показника за аналогічний період 2017 року на рівні 5,086 мільярда гривень.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань до резервів.

У 2016 році банківська система України оновила історичний максимум по збитках, отримавши з урахуванням неплатоспроможних банків негативний фінансовий результат на рівні 160,143 мільярда гривень.