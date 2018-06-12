WSJ розповів про мільйони дочки і зятя Трампа

За деякими оцінками, вартість усіх активів, які їм належать, сягає майже $800 мільйонів.

Лише за рік статки дочки Дональда Трампа Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера збільшилися на кілька десятків мільйонів доларів.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на передану виданню фінансову звітність Білого дому.

Дочка і зять президента США обіймають в адміністрації Трампа посади радників. У зв'язку з цим вони зобов'язані разом з іншими чиновниками розкривати інформацію про свої статки. У фінансовій звітності, дані якої наводить WSJ, дано оцінки верхньої та нижньої планки оцінки стану Кушнера і Іванки Трамп. Згідно з даними видання, загальна вартість активів Іванки та її чоловіка до кінця 2017 року сягала від 229 мільйонів доларів до 786 мільйонів доларів. Раніше цей показник становив від 203 мільйонів доларів до 740 мільйонів доларів. Таким чином, за рік їхні доходи, за різними оцінками, становлять від 20 мільйонів доларів до більш ніж 40 мільйонів доларів.

Як пояснює WSJ, згідно з нормами подання декларацій про доходи, чиновники Білого дому можуть подавати оцінки свого стану в широкому діапазоні, що і пояснює великий розкид даних.

Основний заробіток подружжя припав на різні інвестиційні проекти, операції від продажу нерухомості в Нью-Джерсі. Крім цього Іванка Трамп отримала $289 тисяч за написану нею книгу "Жінки, які працюють".

Критики Трампа підозрювали його дочку та Кушнера в тому, що вони використовували свої ролі в Білому домі з метою збагачення. Однак формально Кушнер залишив посаду виконавчого директора у власній компанії, хоча і продовжує впливати на її політику.

Минулого року Кушнер пояснювався з комісією Роберта Мюллера за можливого втручання Росії в американські вибори, нагадує Guardian. Слідчі припускали, що інші країни можуть використовувати Кушнера і його бізнес-інтереси в своїх інтересах, щоб здійснювати тиск на президента. Зокрема, було відомо, що він зустрічався з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. Однак у підсумку свідчень того, що Кушнер був замішаний у якихось махінаціях, виявлено не було.