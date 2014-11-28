Євро в Росії через падіння цін на нафту піднявся вище 62 рублів

На 10.03 мск курс євро на Московській біржі піднявся до 62,031 руб., що майже на 30 копійок вище рівня відкриття торгів. Пізніше курс євро знизився до 61,64 руб., повідомляє РБК.

Курс долара до рубля на 10.03 мск зріс до 49,797 руб., що майже на 70 коп. вище рівня відкриття торгів. Пізніше, під час торгів, курс знизився до 49,38 руб.

Індекс ММВБ при відкритті впав до 1519.48, однак на 10.22 мск піднявся до 1536.41. Індекс РТС також при відкритті знизився до 969.9, пізніше він скорегувався до 985.0.

Євро подолав психологічно важливу позначку в 60 крб. напередодні, 27 листопада. На максимумі він досягав рівня 60,22 руб., що було майже на рубль вище рівня закриття попередніх торгів. Курс долара ввечері становив 48,08 руб., що було майже на 70 коп. вище за рівень закриття попереднього дня.

Читайте такожУ Москві визнали, що нафта в найближчі роки буде коштувати нижче $80 Зниження курсу рубля пов'язують із новинами про те, що ОПЕК ухвалила рішення не знижувати обсяги видобутку нафти. Слідом за цим рішенням ціна на нафту впала нижче $71,52 за барель, уперше з вересня 2010 року.

Опитані РБК експерти спрогнозували подальше падіння цін на нафту й ослаблення рубля.