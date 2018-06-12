Український експорт до Чехії в першому кварталі виріс на третину

Порівняно з минулим роком український експорт в Чехію розширився на 209 товарних позицій, які принесли 12 мільйонів доларів.

Український експорт до Чехії в першому кварталі поточного року зріс на 32%, або на 53,2 мільйона доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 217,7 мільйона доларів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У міністерстві зазначили, що порівняно з минулим роком український експорт до Чехії розширився на 209 товарних позицій, які принесли 12 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням, Україна і Чехія сьогодні проводять засідання міжурядової комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, метою якої є налагодження двосторонньої кооперації.

Довідка УНІАН. У 2017 році 40,2% українського експорту до Чехії становили руди, шлаки та зола, 22,5% - електричні машини, 7,8% - чорні метали, 4,1% - деревина та вироби з неї, 3,8% - палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки.