Нацбанк спростить обмін валют

Банки і фінансові установи не вимагатимуть підпису клієнта на квитанції, якщо сума валютно-обмінної операції буде меншою за 150 тисяч гривень.

Національний банк України спростить проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

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Про це повідомляється на сайті НБУ, з посиланням на внесені Правлінням регулятора зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Зокрема, Центробанк спрощує оформлення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют. Досі банки мали оформляти дві паперові версії квитанції про здійснення такої операції - один для клієнта, один для зберігання в банку. Надалі банки зможуть оформляти квитанції про валютно-обмінної операції не лише в паперовій формі, але і в електронному вигляді. Відповідно банки отримають можливість зберігати відповідні документи в електронній формі. Також за згодою клієнта банк матиме можливість не оформлювати клієнту паперовий документ.

У свою чергу, інші фінансові установи, які здійснюють обмін валют, поки зобов'язані оформляти два паперові примірники квитанції і два паперові розрахункові документи, що друкуються реєстратором розрахункових операцій (РРО). Надалі вони будуть оформляти для клієнтів валютно-обмінні операції лише одним документом - документом, який друкується РРО.

Згідно нововведень НБУ, банки та фінансові установи не будуть вимагати підпису клієнта на квитанції, якщо сума валютно-обмінної операції буде менше 150 тисяч гривень.

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Крім того, Національний банк надає можливість банкам і фінансовим установам здійснювати валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не лише продавати, але й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв.

У повідомленні наголошується, що зміни вступають в силу з 1 липня 2018 року. Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО при проведенні обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій і чеків банкомату, фінансовим установам надана шестимісячний перехідний період.

Як повідомляв УНІАН, з початку року – за січень-травень - показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становить 966 мільйонів доларів.