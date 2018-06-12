Курси валют від НБУ: 13 червня долар подешевшає, євро подорожчає

Офіційний курс НБУ на 13 червня: 100 USD – 2608,7490 гривні; 100 EUR – 3075,1933 гривні; 10 RUR – 4,1845 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2608,7490 (12 червня – 2609,1315)

100 EUR – 3075,1933 (12 червня – 3076,1660)

10 RUR – 4,1845 (12 червня – 4,1851)

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,09/26,10 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 1 копійку.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,42/30,44 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0875 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 287,7 мільйона доларів.