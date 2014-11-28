НБУ не подобається, як банки використовують куплені долари - скорочує продаж на аукціонах

11:16, 28 листопада 2014
Фінанси
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Національний банк України підозрює, що деякі банки розглядають щоденні валютні аукціони регулятора як джерело задоволення попиту на іноземну валюту, а не як інструмент пошуку справедливого ринкового курсу.

Фото УНИАН

Про це йдеться в листі регулятора банкам №24-011/70580.

«Досвід проведення аукціонів свідчить, що значна кількість банків продовжує розглядати щоденні аукціони НБУ не як інструмент допомоги функціонуванню ринкового механізму, а як джерело задоволення попиту на іноземну валюту», - йдеться в листі.

Також у ньому повідомляється, що регулятор ухвалив рішення скоротити обсяг валюти, що продавалася на аукціоні, з 5 млн. дол. до 3 млн. дол.

«Для зменшення впливу на процес визначення ринкового рівноважного курсу намірів деяких банків придбати валюту на аукціонах Національний банк, починаючи з 28 листопада 2014 року, зменшує обсяг валюти, який пропонується для продажу на аукціонах, до 3 мільйонів доларів щоденно», - йдеться в листі.

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Регулятор наголошує, що банки повинні відповідально відноситись до подання заявок, вказуючи в них справедливий курс, а не прагнучи якомога дешевше купити валюту у Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, аби знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

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