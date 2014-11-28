Гривня на міжбанку сьогодні різко зміцнилася

У п'ятницю, 28 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на 11:16 зросли до 14,99/15,27 проти 15,15/15,45 на закритті торгів у четвер, 27 листопада.

Про це повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро на вказаний момент часу піднялися до 18,65/19,01 проти 18,91/19,29 на вчорашньому закритті.

Котирування гривні до російського рубля підвищилися до 0,30/0,30 проти 0,31/0,32 учора ввечері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 10.03 мск курс євро на Московській біржі піднявся до 62,031 руб., що майже на 30 копійок вище рівня відкриття торгів. Пізніше курс євро знизився до 61,64 руб.

Читайте такожРосійський фондовий ринок обвалився через падіння рубля і цін на нафтуКурс долара до рубля на 10.03 мск зріс до 49,797 крб., що майже на 70 коп. вище рівня відкриття торгів. Пізніше під час торгів курс знизився до 49,38 руб.

Сьогоднішній обвал рубля пов'язаний з учорашнім рішенням ОПЕК не знижувати рівень видобутку нафти, через що ціни продовжать падати. Бюджет Росії сильно залежить від нафти.