У Євросоюзі голосуватимуть за виділення нового траншу Україні

Якщо євродепутати проголосують, то Україна отримає транш двома частинами по 500 мільйонів євро протягом 2,5 років.

Депутати Європарламенту 13 червня будуть голосувати за виділення Україні нового траншу макрофинансирования. Якщо ЕП підтримає виділення коштів, то Україна може отримати 1 мільярд євро.

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Про це повідомляє ZN.ua.

Згідно з процедурою, документ, про фінансову підтримку України має бути затверджений Радою ЄС.

Нагадаємо, що в Брюсселі вимагають від Києва проведення низки реформ. Якщо ЄС вважатиме умови виконаними, то, як очікується, Україна отримає транш двома частинами по 500 мільйонів євро протягом 2,5 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європарламенті в комітеті у закордонних справах 16 травня проголосували за надання макрофінансування Україні, загальна сума якого становить 1 мільярд євро.