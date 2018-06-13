Хакери здійснили кібератаку на 6 мільйонів платіжних карт у Великобританії

Через це близько 105 тисяч карток, виготовлених поза межами Євросоюзу, перебувають у небезпеці.

У Великій Британії хакери здійснили кібератаку на майже шість мільйонів платіжних карток покупців.

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Про це повідомила компанія Dixons Carphone Plc, повідомляє ТСН.ua.

Кіберзлочинці порушили захист близько 1,2 мільйона записів з персональними даними, зокрема іменами, адресами, електронними листами. Атака охопила мережу магазинів Currys PC World і Dixons Travel.

Проте у компанії заявляють, що наразі жодних доведених випадків шахрайства з персональними даними не зафіксовано. Близько 5,8 мільйона карток, які піддалися атаці, мають захист у вигляді чіпів та ПІН-кодів. В них не закладено персональні дані та особисті коди ідентифікації.

Близько 105 тисяч карток, виготовлених поза межами Євросоюзу, перебувають у небезпеці.

Як повідомляв УНІАН, хакери, що працюють на уряд КНР, отримали доступ до комп'ютерних мереж компанії-підрядника ВМС США і придбали значний обсяг інформації.