Дефіцит держбюджету може перевищити планові 2,5% ВВП - Нацбанк

На думку регулятора, для досягнення запланованого дефіциту слід жорстко контролювати витрати.

Національний банк зазначає істотні ризики перевищення дефіциту державного бюджету України в 2018 році над запланованим і відповідним до вимог програми з Міжнародним валютним фондом рівнем в 2,5% ВВП.

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Як йдеться в звіті НБУ про фінансової стабільності, для досягнення запланованого дефіциту слід жорстко контролювати витрати, а також може знадобитися коригування занадто оптимістичних показників доходів і видатків держбюджету.

У звіті наголошується, що дохідна частина бюджету зростає повільніше через недонадходження податків з ввезених товарів і послуг, акцизів з вироблених в Україні товарів, рентних платежів і прибутку НБУ, тоді як витрати можуть зрости вищими темпами.

"Щоб виконати показники бюджету, уряд, ймовірно, вдасться до економії на капітальних витратах і жорсткого контролю за трансфертами. В цьому напрямку вже зроблені перші кроки: з 1 травня змінені правила оформлення житлових субсидій, щоб зменшити кількість зловживань з отриманням державної допомоги та підвищити її адресність", - вважають в НБУ.

Разом з тим, регулятор зазначає, що після зростання ціни на газ для побутових споживачів, від чого залежить надання Україні наступного траншу кредиту МВФ і фінансова стійкість НАК "Нафтогаз України", чисельність одержувачів соціальної допомоги може знову зрости.

Як повідомляв УНІАН, доходи державного бюджету в січні-травні склали 369,697 мільярда гривень, що на 0,6% нижче плану на цей період.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.