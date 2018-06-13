Нацбанк назвав кращу монету року (фото)

Монета "Колесо життя" перемогла у номінації "Унікальне ідейне рішення" разом з монетою "До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років".

Срібна монета "Колесо життя" номіналом 10 гривень стала переможцем щорічного конкурсу "Краща монета року України" серед монет, які офіційно введені в обіг Національним банком.

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Як повідомляється на сайті НБУ, також ця монета стала переможцем у номінації "Унікальне ідейне рішення" разом з монетою "До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років" з нейзильберу номіналом 5 гривень.

У номінації "Найкраще художнє рішення" перемогла монета "Косівський розпис" зі срібла номіналом 10 гривень та нейзильберу номіналом 5 гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2017 році реалізував понад 1,2 мільйона пам'ятних монет на загальну суму 106,2 мільйона гривень, у тому числі 830 монет із золота, 47,3 тисячі монет зі срібла та 1,2 мільйона монет з нейзильберу.

За цей період НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет, у тому числі 11 срібних, 9 біметалічних, 27 з нейзильберу, а також випустив 4 пам'ятні медалі.