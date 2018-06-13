Кабмін дозволив використовувати планшети і смартфони замість касових апаратів

Прийняте рішення дозволить бізнесу зекономити близько 2 мільярдів гривень на придбання касових апаратів та щомісячної плати за їх використання.

Уряд спростив здійснення підприємцями реєстрації операцій розрахунків, зокрема, тепер підприємці зможуть здійснювати реєстрацію розрахунків за допомогою мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших засобів комунікації.

Читайте такожМінекономрозвитку порахувало, скільки у підприємців в Україні касових апаратів

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання зазначив, що раніше підприємці повинні були купувати дороге обладнання і щомісяця вносити плату за здійснення таких операцій.

"Уявіть собі - це все монопольна історія, "рішали" закріпили за собою право: продають за 20 тисяч гривень апарат, держава штрафує, якщо його немає, та ще й за кожен апарат 200 гривень в місяць платити. Ось за такі речі не поважають державу", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що ухвалене рішення дозволить бізнесу зекономити близько 2 мільярди гривень на цих додаткових оплатах.

"Це ж не бізнес - продавати касові апарати. Це була монополія, щоб бізнес посадити на голку, зараз наша система дає можливість відмовитися від касових апаратів. Це звільнення від кассоаппаратного рабства", - сказав прем'єр.

Представляючи відповідний проект постанови, в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова зазначила, що спочатку буде запроваджено пілотний проект, який запрацює після ухвалення Мінфіном деяких наказів, і після тестування проект запрацює масово.

Маркарова зазначила, що спрощення ведення розрахункових операцій сприятиме спрощенню ведення бізнесу, покращенню обміну інформацією в Фіскальній службі, зменшенню тіньового сектору.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 107,6 тисячі підприємців використовують 280,5 тисячі реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

Наприкінці 2017 року Кабінет міністрів України підвищив поріг річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів і послуг, які можна проводити без застосування касового апарату, з 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень.

Із 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

Із 8 травня 2017 року користуватись касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки, незалежно від їх обороту або типу підприємства.