Кабмін хоче змінити закон «маски-шоу стоп»

За словами Гройсмана, уряд хоче посилити відповідальність недобросовісних правоохоронців.

Кабінет міністрів України сьогодні схвалить і направить на розгляд парламенту зміни до закону «Маски-шоу стоп», які покликані посилити відповідальність правоохоронців за зловживання з метою тиску на бізнес.

Читайте такожМаски-шоу стоп: Кабмін створив комісію із захисту бізнесу від тиску силовиків

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Сьогодні ми будемо просити парламент схвалити зміни до закону «Маски-шоу стоп», які посилюють відповідальність... Вони думають, що вони будуть жити вічно, що підприємці їм пробачать. Я неодноразово говорив - я не поважаю тих, хто тисне на бізнес», - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, в деяких регіонах України 70-80% рішень судів за поданням правоохоронних органів про проведення процесуальних процедур приймаються з порушенням норм закону «Маски-шоу стоп».

Своєю чергою, міністр юстиції Павло Петренко, який презентував законодавчі зміни, підкреслив, що в разі їх ухвалення парламентом персональну відповідальність правоохоронців за неправомірні дії буде посилено.

«Це персональна відповідальність правоохоронця, який допустив порушення прав підприємця», - сказав міністр.

За його словами, підприємці матимуть можливість подати скаргу на дії конкретного правоохоронця до суду, який може призначити службову перевірку і в разі виявлення порушень притягнути його до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. При цьому період часу, в рамках якого бізнес може вимагати відшкодування збитків, завданих правоохоронними органами внаслідок неправомірних дій, пропонується зробити безстроковим (зараз - 6 місяців).

Крім того, правоохоронці застосовують схему обходу норми закону «Маски-шоу стоп», яка забороняє повторно відкривати кримінальну справу повторно за тією ж фабулою, просто технічно змінюючи в ній кілька слів. Запропоновані зміни дозволять бізнесу оскаржити повторне відкриття в суді, який зможе закрити таку справу.

Згодом уряд схвалив проекти законодавчих змін і направив їх на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають «Маски-шоу стоп». Закон, зокрема, впроваджує обов'язкову відеофіксацію як під час обшуків, так і під час розгляду клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку. В законі сказано, що норми про використання в ході судового розгляду відеозаписувальної техніки набувають чинності з 1 січня 2019 року.

Міністерство юстиції України запропонувало Кабінету міністрів прийняти постанову, яка передбачає створення Комісії з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах.