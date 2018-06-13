Гройсман: «щури» в правоохоронних органах продовжують шкодити економіці

Прем'єр-міністр заявляє про необхідність повного очищення всіх правоохоронних органів для усунення тиску на бізнес.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про необхідність очищення всіх правоохоронних органів, включаючи як Державну фіскальну службу та Національну поліцію, так і Генеральну прокуратуру, а також Службу безпеки України, для усунення тиску на бізнес.

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«Я готовий вичищати систему Державної фіскальної служби, я готовий вичищати повністю систему Національної поліції, і я впевнений, що це повністю відповідає позиції міністра внутрішніх справ, керівника Національної поліції. Але також потрібно вичищати прокуратуру, вичищати Службу безпеки України, те, що стосується економіки, інші правоохоронні органи, які ходять і займаються тиском на економіку», - сказав прем'єр.

За його словами, «щури» у правоохоронних органах продовжують завдавати шкоди економіці, незважаючи на дві революції і війну.

«Це питання морального спрямування, абсолютно морального. Дві революції в країні, люди загинули на Майдані зовсім за іншу країну. Люди сьогодні, наші воїни, воюють на східному кордоні нашої держави. А в тилу заводяться щури. Щури, які є самі ініціаторами всіх тих схем. І тому я вважаю, що настав час для очищення правоохоронної системи. Я вважаю, що за кожного з них (недобросовісних правоохоронців - УНІАН) мають нести відповідальність ті, хто їх призначав», - підкреслив прем'єр.

При цьому глава уряду особливо підкреслив, що його заява не є частиною передвиборної програми перед наступними парламентськими виборами.

«Це навіть не планувалося. Я вмію робити сюрпризи», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив і направив до парламенту зміни до закону «Маски-шоу стоп», які покликані посилити відповідальність правоохоронців за зловживання з метою тиску на бізнес.

Зміни передбачають, що підприємці матимуть можливість подати скаргу на дії конкретного правоохоронця в суд, який може призначити службову перевірку, і в разі виявлення порушень притягнути його до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. При цьому період часу, в рамках якого бізнес може вимагати відшкодування збитків правоохоронними органами в результаті неправомірних дій, пропонується зробити безстроковим (зараз - 6 місяців).

Крім того, правоохоронці застосовують схему обходу норми закону «Маски-шоу стоп», яка забороняє повторно відкривати кримінальну справу повторно за тією самою фабулою, просто технічно змінюючи у ній кілька слів. Запропоновані зміни дозволять бізнесу оскаржити повторне відкриття в суді, який зможе закрити таку справу.

7 грудня минулого року в Україні набрав чинності закон про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають «Маски-шоу стоп». Закон, зокрема, вводить обов'язкову відеофіксацію як під час обшуків, так і під час розгляду клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку. У законі зазначається, що норми про використання під час судового розгляду відеозаписуючої техніки наберуть чинності з 1 січня 2019 року.

Міністерство юстиції України запропонувало Кабінету міністрів ухвалити постанову, яка передбачає створення Комісії з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах.