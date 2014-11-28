Європейський Союз до кінця грудня надасть Україні близько 500 млн євро макрофінансової допомоги в рамках виконання раніше погодженої програми фінансової допомоги нашій країні загальним обсягом 1,6 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганесс Ган.

«Євросоюз у грудні надасть Україні 500 млн євро», - сказав Ган, зазначивши, що крім того будуть реалізовані проекти фінансування економіки України по лінії ЄБРР.

Також Ган нагадав, що Європейський Союз прийняв рішення виділити 55 млн євро на підтримку децентралізації та реформ регіональної політики в Україні. Близько 50 млн євро підуть на реалізацію конкретних програм Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та 5 млн євро - на програми навчання. Кошти будуть виділені протягом трьох років з 2015 до 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Україна затвердила і підписала програми співпраці з ключовими кредиторами країни - Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., з яких 4,5 млрд дол. Україна вже отримала. По лінії Світового банку Україна отримала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсязі 3,5 млрд дол.

Крім того, в квітні поточного року Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро - до 1,6 млрд євро. У цілому пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро - від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро - від Європейського інвестиційного банку.

У вересні президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що в жовтні ЄС може надати Україні ще 760 млн євро в рамках затвердженої макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,6 млрд євро, однак кошти так і не надійшли. За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, Україна очікує отримання коштів до кінця 2014 року.