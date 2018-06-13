Європарламент схвалив виділення Україні мільярда євро

Перший транш може бути виплачений вже у вересні.

Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії щодо виділення Україні нового четвертого пакету макрофінансової допомоги, розмір якої складає 1 мільярд євро.

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Відповідне голосування за законодавчу резолюцію відбулося сьогодні на засіданні ЄП у Страсбурзі, що транслювалося на сайті Європарламенту.

Більшість євродепутатів підтримало це рішення. Зокрема, "за" проголосувало 527 депутатів.

Президент України Петро Порошенко висловив подяку за таке рішення членам Європейського парламенту на своїй сторінці в Twitter.

"Я вдячний всім друзям України в Європейському парламенті та європейських інститутах за єдність у підтримці України. Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ. Очікую швидкого прийняття остаточного рішення Європейською радою", - зазначив глава держави.

Крім того, подяку європейським партнерам висловив і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня під час дебатів в Європарламенті віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс озвучив вимоги до України щодо надання нової макрофінансової допомоги. Він заявив, що четверта програма макрофінансової допомоги буде пов'язана з виконанням Україною низки вимог.

"Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія погодилася за ініціативи ЄП додати спільну заяву до законодавчого рішення", - підкреслив Домбровскіс.

У цьому зв'язку він звернув увагу на те, що у спільній заяві йдеться про політичні передумови з вимогою до України дотримуватися демократичних механізмів, у тому числі багатопартійної парламентської системи, верховенства права, гарантій поваги до прав людини.

"По-друге, заява дає чітко зрозуміти, що боротьба проти корупції посідатиме центральне місце в політичних умовах меморандуму взаєморозуміння, який має бути погоджений між ЄС та Україною у цій операції з надання макрофінансової допомоги", - заявив Домбровскіс.

Також, за його словами, будуть враховані вимоги щодо боротьби з відмиванням коштів та ухилянням від сплати податків.

"Безпосередньо невиконані антикорупційні умови з попередньої програми макрофінансової підтримки мають бути втіленими. Цими умовами було започатковано системи перевірки з декларування активів та перевірка даних бенефіціарного володіння компаній", - пояснив він.

Домбровскіс зазначив, що разом з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин з розширення Йоганнесом Ганом порушували питання скасування вимоги подавати декларації активістами, які борються з корупцією.

"Це залишається нагальним питанням, яке має бути вирішене, так само як реформа Центральної виборчої комісії", - уточнив Домбровскіс.