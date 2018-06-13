Нацбанк продовжив валютні обмеження для бізнесу

Нацбанк зберіг вимогу щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки експортерами. Дія відповідної норми продовжується до 13 грудня.

Національний банк зберіг вимогу щодо обов'язкового продажу 50% надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

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Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №65, дія відповідної норми продовжується до 13 грудня 2018 року включно.

«Правління Національного банку вважає за необхідне залишити вимогу без змін, оскільки зараз вона залишається ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, важливим для підтримки стабільності на валютному ринку», - наголошується в повідомленні.

Раніше, у березні поточного року, в НБУ заявляли, що регулятор скасує вимогу щодо обов'язкового продажу експортерами валютної виручки за умови подальшого поповнення міжнародних резервів і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Майбутнє відносин України з МВФ поки залишається невизначеним, оскільки, крім прийняття закону про створення антикорупційного суду, для чергового перегляду програми з Фондом та отримання наступного траншу уряду необхідно вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету.

При цьому, згідно зі звітом НБУ про фінансову стабільність, погашення та обслуговування зовнішнього боргу починає чинити тиск на міжнародні резерви, які за перші п'ять місяців 2018 року скоротилися на 3,7% - до 18,1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у грудні 2017 року продовжив вимогу щодо обов'язкового продажу 50% валютної виручки експортерів до 13 червня 2018 року.

З 3 березня 2018 року регулятор розширив перелік валютних надходжень бізнесу, звільнених від обов'язкового продажу 50% на міжбанківському валютному ринку, включивши до цього переліку кошти, отримані компанією-резидентом у формі зовнішніх кредитів або позик для рефінансування існуючого боргу.