Екс-регіонали пропонують звільнити Гонтареву

Народні депутати Дмитро Святаш та Валерій Писаренко (обидва позафракційні) зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про звернення до президента України Петра Порошенка щодо звільнення з посади голови Національного банку України Валерії Гонтаревої (№ 1055).

В даний час текст проекту постанови на сайті парламенту не оприлюднений.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 червня підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цей пост Валерії Гонтаревої.

Глава НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на сім років.

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10 листопада в ефірі каналу «1+1» голова Нацбанку Гонтарева спростувала інформацію про її намір піти у відставку.

«Я близька до відставки не була. Мене президент запропонував на цю позицію. Якщо мені президент запропонує з цієї позиції піти, то чинити опір я не буду», - сказала Гонтарева, відповідаючи на питання про те, наскільки вона близька до того, щоб піти у відставку за власним бажанням.