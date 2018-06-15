Паспортний контроль в аеропорту без черги та інші ноу-хау mastercard від Конкорд банку

Тепер кожен українець може відчути себе суперзіркою, яка прибуває в аеропорт за лічені хвилини до вильоту і відправляється на посадку, минаючи здивовані черги.

Нова опція FAST LINE передбачає, що всі власники карт mastercard Platinum від Concord bank, не стоять в загальній черзі на паспортний контроль і контроль авіабезпеки, а користуються спеціальним коридором для пріоритетного проходження цього контролю та посадки.

Тому шанси запізнитися на літак або платити штраф за запізнення на реєстрацію - зведені до мінімуму.

Замовити чудо-карту дуже легко тут: https://concord.ua/premium-card/mc-platinum

Крім того, карта mastercard Platinum:

1. Повертає до 19% ПДВ з будь-яких покупок по Європі по опції Tax-Free;

2. Автоматично страхує до 50 000 євро при виїзді за кордон;

3. Має кредитний ліміт до 100 000 гривень;

4. Дає безкоштовний допуск в бізнес-зал аеропорту «Бориспіль» і привілейований доступ в ВІП-зали всіх аеропортів світу з затишною атмосферою, безкоштовними напоями і закусками та ідеальною інфраструктурою для роботи і відпочинку;

5. Консьєрж-сервіс в режимі 24/7 виконує будь-які, навіть найскладніші замовлення - від рідкісних квитків у Віденську оперу до доставки пляшки колекційного вина 1955 року в інший кінець Землі;

6. Надає термінову правову допомогу в екстрених ситуаціях всій сім'ї власника карти;

7. Персональний банкір виконує будь-які фінансові платежі і розрахунки без зайвих нагадувань;

VIP-відділ Конкорд банку: +38 093 280 93 88

Call-центр: + 38 (050), (068), (056) 734 50 05