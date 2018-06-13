Справа "податківців Януковича": ГПУ завершила розслідування про розкрадання 3 мільярдів

Вказані особи входили до складу злочинної групи, серед яких був і екс-міністр зборів і доходів Олександр Клименко.

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила спеціальне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою 6 колишніх службових осіб податкових органів у заволодінні 3,1 млрд грн бюджетних коштів.

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Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури України.

Вказаних осіб підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності).

«Розслідуванням встановлено, що підозрювані, у період 2012 –2013 років, перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, до складу якої входив у тому числі колишній міністр доходів і зборів України, займаючи керівні посади в органах податкової служби, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволоділи коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств», - йдеться у повідомленні.

Дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування отриманий 17 травня 2018 року.

«На теперішній час стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування, виконуються вимоги ст. 290 КПК України, та після цього обвинувальний акт стосовно вказаних підозрюваних буде передано до суду», - зазначили в ГПУ.

За даними відомства, всього за схемою незаконного відшкодування з держбюджету податку на додану вартість було 16 підозрюваних з числа службових осіб податкових органів. На даний час щодо трьох осіб винесено обвинувальні вироки суду, щодо шести - обвинувальні акти перебувають на розгляді у суді, щодо ще семи підозрюваних, в тому числі Клименка, досудове розслідування завершено і виконуються вимоги ст. 290 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко заявив про завершення досудового слідства у справі Клименка щодо нанесення збитків державі у сумі 104 млрд грн.