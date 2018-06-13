Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $7 мільярдів
16:37, 13 червня 2018Фінанси
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Поточний рівень резервів вищий за показник на початок року на 4,2%.
Ілюстрація REUTERS
Чисті міжнародні резерви Національного банку України в травні 2018 року зросли на 3,8% - до 6,955 млрд дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вище показника на початок року на 4,2%.
Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становили 18,120 млрд дол., що на 2,5% нижче показника на початок року.
Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.
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