Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $7 мільярдів

16:37, 13 червня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вище показника на початок року на 4,2%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становили 18,120 млрд дол., що на 2,5% нижче показника на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #Нацбанк#резерви