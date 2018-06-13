Нацбанк підрахував депозити українців

Обсяг депозитів в українських банках у травні зріс на 1,1% в гривні, незначно скоротився у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за травень 2018 року зріс на 1,1% - до 507,138 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - скоротився на 0,001%, до 13,652 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 3,4% вищий від показника на початок року, валютних - на 0,6% нижчий.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 1% у травні і на 4,2% з початку року - до 593,235 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами (в доларовому еквіваленті) скоротилися на 0,04% у травні, але при цьому зросли на 6,3% з початку року - до 16,888 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% - до 489,948 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 2,7%, до 13,676 млрд дол.