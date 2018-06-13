Нацбанк бачить ризики відпливу капіталу з України

В НБУ зазначили, що подальше посилення монетарної політики США збільшить ризики відпливу капіталу з країни.

Подальше посилення монетарної політики США збільшить ризики значного відпливу капіталу з країн, що розвиваються, включаючи Україну, вважають у Національному банку України.

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Як йдеться в черговому звіті НБУ про фінансову стабільність, ці ризики для України будуть значно посилювати необхідність вийти на ринок зовнішніх запозичень до кінця року, незалежно від продовження співпраці нашої країни з Міжнародним валютним фондом.

Нацбанк зазначив, що монетарна політика США стає дедалі жорсткішою, що може викликати відплив капіталу з ризикових активів і країн, що розвиваються, і ознаки реалізації цього сценарію відстежуються останніми місяцями.

Під дією жорсткої монетарної політики долар США зміцнюється, натомість валюти країн, що розвиваються дешевшають, і країни реагують на це по-різному.

«За оцінками Міжнародного інституту фінансів (IIF), найбільш вразливими до змін «апетиту до ризику» серед інвесторів і до відпливу капіталу є Україна, Китай, ПАР, Туреччина та Аргентина. Ринок уже відображає слабку позицію останніх двох країн: з початку року єврооблігації цих країн значно подешевшали», - наголошується в звіті.

Довідка УНІАН. У найближчі дні відбудеться дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, де очікується подальше посилення грошово-кредитної політики американського регулятора. Аналітики прогнозують підвищення базової ставки ФРС, що зміцнить долар і може чинити тиск на валюти країн, що розвиваються.