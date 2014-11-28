Борг України може перевищити трильйон гривень

У жовтні борг України зменшився на 16,7 млрд грн, або на 1,1% ВВП. Це відбулося за рахунок того, що НАК «Нафтогаз України» здійснила погашення зовнішніх облігацій. Проте вже скоро борг перевищить 1 трлн грн, повідомляється на сайті проекту "Ціна держави".

За жовтень поточного року борг України зменшився на 16,7 млрд грн, або на 1,1% ВВП. Станом на 31 жовтня його розмір становив 945,3 млрд грн, або 63,7% ВВП.

1 жовтня НАК «Нафтогаз України» здійснила погашення зовнішніх облігацій у сумі 1,6 млрд дол. (20,7 млрд грн). Зобов’язання були гарантовані державою. Тобто гарантований державою зовнішній борг зменшився на цю помітну суму.

Зовнішніх позик у жовтні Україна не отримувала. У вересні було отримано 1,4 млрд дол. від МВФ та 0,5 млрд дол. від Світового банку, а в листопаді – 0,3 млрд євро від ЄС.

Випуск внутрішніх облігацій для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” у жовтні також не здійснювався. У серпні-вересні поточного року з цією метою Мінфін здійснив випуск облігацій на суму 72,6 млрд грн.

Проте цього разу Мінфін почав випускати внутрішні облігації з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У жовтні було здійснено випуск на 1,0 млрд грн (усього Кабмін затвердив 10,1 млрд грн).

Офіційний курс гривні на 30 вересня та 31 жовтня був однаковим (12,95 грн). Тобто валютний чинник ролі не зіграв.

Навряд чи третій та четвертий транші МВФ (2,8 млрд дол.) встигнуть надійти в Україну до кінця 2014 р. Місія Фонду працювала в Києві з 11 по 25 листопада, але це був тільки початковий раунд. Дискусія продовжиться після формування уряду.

Читайте такожМВФ продовжить працювати з Україною після формування нового урядуТака сама ситуація і з ЄС та Світовим банком. Наступні транші від них (відповідно 0,5 млд євро та 0,5 млрд дол.) затримуються. Ймовірно, вони вичікують на вирок МВФ.

Хоча темп здійснення запозичень і уповільнився, девальвація гривні збільшуватиме розмір боргу, 54,6% якого зараз – в іноземній валюті. Станом на 27 листопада поточного року офіційний курс гривні становить 14,97 грн. Це означає, що вже скоро борг перевищить 1,0 трлн грн.