В Україні побільшало грошей в обігу

Грошова маса в Україні в травні зросла на 0,5% - до 1,2 трлн грн.

Обсяг грошової маси (агрегат М3 - сукупність готівки в обігу й безготівкових коштів на рахунках фізичних, юридичних осіб і держави) в Україні за травень цього року зріс на 0,5% - до 1,198 трлн грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової маси скоротився на 0,9%.

Згідно з наведеними даними, грошова база (сукупність зобов'язань центрального банку, які можуть бути використані для створення грошової маси, включаючи готівку в обігу й зобов'язання перед кредитними організаціями) скоротилась на 1,2% у травні, але при цьому зросла на 2% із початку року - до 407,233 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% - до 399,057 млрд грн, грошової маси - на 9,5%, до 1,208 трлн грн.