Гривня стала лідером за темпами зміцнення до долара - Bloomberg

У 2018 році нацвалюта зміцнилася до долара на 7,6%.

Українська гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара з початку 2018 року.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, цього року гривня зросла на 7,6% до долара, випередивши грузинський ларі і колумбійський песо.

Агентство відзначає, що в України, яка входить до п'ятірки найбільш вразливих ринків, що розвиваються, є ряд проблем. Зокрема, у неї низький обсяг золотовалютних резервів, високий рівень корупції та великий державний борг.

Як пише Bloomberg, тримати під контролем державні фінанси допомогла програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, надання чергового траншу в рамках якої наразі затримується.

Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним обмінним курсом у травні зміцнилася до долара на 0,5%, в січні-травні - на 0,7%.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року – близько 30,1 грн/дол.

Згідно з даними опитування НБУ в першому кварталі 2018 року, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 28-31 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.