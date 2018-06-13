Курс гривні від Нацбанку: долар в четвер подорожчає, євро подешевшає

Офіційний курс НБУ на 14 червня: 100 USD – 2612.4210 грн; 100 EUR – 3073.2521 грн; 10 RUR – 4.1391 грн

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожГривня стала лідером за темпами зміцнення до долара - Bloomberg

100 USD США – 2612.4210 (13 червня – 2608.7490)

100 EUR – 3073.2521 (13 червня – 3075.1933)

10 RUR – 4.1391 (13 червня – 4.1845)

У середу, 13 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,14/26,16 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,76/30,78 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4170/0,4176 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1242 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 494 угоди на суму 308,24 млн дол.