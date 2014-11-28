Нацбанк продав сьогодні банкам $3 мільйони по 14,99 грн

14:25, 28 листопада 2014
Фінанси
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Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 28 листопада продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 14,9975 грн/дол.

ZN.UA

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 14,9975 грн за 1 долар США», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, від 28 листопада Нацбанк скоротив обсяг пропонованої валюти на аукціоні з 5 млн грн до 3 млн грн.

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За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 15,1 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 14,9742 грн за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 27 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 14,9567 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

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