Українські банки скоротили борги перед НБУ

З початку року обсяг заборгованості банків скоротився на 13,9%.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 червня 2018 року становив 59,129 млрд грн, що на 1,4% нижче за показник на 1 травня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року обсяг заборгованості банків щодо рефінансування зменшився на 13,9%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ в травні зріс на 14,6% - до 69,563 млрд грн, що на 3,5% вище за показник на початок року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування за 2017 рік скоротився на 7,9% - до 68,891 млрд грн на 1 січня 2018 року.