Федеральна резервна система США вдруге за рік підвищила ключову ставку

Федеральна резервна система США підвищила ключову ставку з 1,5–1,75 до 1,75–2%.

За підсумками дводенного засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) ФРС США 13 червня прийняла рішення підвищити ключову ставку на 0,25 п. п., до 1,75–2%.

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У своєму повідомленні FOMC пише, що ринок праці продовжує зміцнюватися, а економічна активність стабільно зростає. «Комітет вважає, що подальше поступове збільшення цільового діапазону ключової ставки відповідатиме стійкому зростанню економічної активності, високим показникам зайнятості та інфляції в районі таргету в 2%», — заявив FOMC, передає РБК.

Комітет зазначає, що під час визначення термінів та розміру майбутніх коригувань цільового діапазону будуть оцінюватися «реалізовані та очікувані економічні умови щодо мети максимальної зайнятості та двопроцентної інфляції». Оцінку FOMC проводитиме, спираючись на дані з ринку праці, показники інфляційного тиску та інфляційні очікування, а також на дані про фінансові та міжнародні події.

Порівняно з березневим засіданням ФРС поліпшила прогноз зростання ВВП за підсумками року (2,8 проти 2,7%), рівня безробіття (3,6 проти 3,8%), а також збільшила прогноз щодо інфляції (з 1,9 в березні до 2,1%).

Це друге в 2018 році підвищення ключової ставки — попереднє відбулося в березні, тоді ставка також була підвищена на 0,25 п. п. З початку циклу жорсткості монетарної політики США в грудні 2015 року ставка підвищується вже в сьомий раз.

На травневому засіданні FOMC ставка залишилася без змін, однак протокол засідання комісії майже не залишав сумнівів у тому, що ставку знову буде підвищено найближчим часом. «Більшість учасників (членів FOMC) вважали, що, якщо інформація в цілому підтвердить їхні поточні економічні прогнози, буде доречно, щоб FOMC незабаром зробив ще один крок щодо посилення політики», — йшлося в протоколі.

Основна інтрига нинішнього засідання FOMC в тому, які дасть сигнали ринку комітет щодо того, скільки ще буде підвищення ключової ставки в 2018 році — одне або два (до кінця року FOMC проведе ще чотири засідання, присвячених ставці). У березні «точкова діаграма», яка відображала прогнози кожного учасника наради FOMC щодо змін процентних ставок, показувала — за три-чотири підвищення ставки за підсумками 2018 року виступає рівна кількість чиновників (по шість).

На цей раз «точкова діаграма» показала, що прихильників жорсткішої монетарної політики виявилося більше. З прогнозом про чотириразове підвищення ставки за підсумками 2018 року висловилися сім учасників наради FOMC і п'ять — на користь трикратного.