Єврокомісар: Україні потрібні не донори, а інвестори

Проведення конференції донорів у 2015 році залежить від впровадження «дорожньої карти» реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Хан.

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«Що стосується конкретної дати, то нам необхідно побачити спочатку відповідну «дорожню карту» реформ і не лише «дорожню карту», але також і результати, досягнуті в реалізації цієї карти, щоб не було відчуття, що ми лише говоримо про певні терміни. Щойно ми отримаємо відповідні запевнення і побачимо такі результати, ми з нашого боку можемо рухатися досить швидко. Не має значення, на коли може бути запланована така конференція - на січень або лютий. Ми готові швидко це зробити», - сказав Хан.

Причому він зазначив, що в цьому випадку швидкість проведення донорської конференції залежить від українського уряду. «І це є, якщо хочете, частиною, так би мовити, методології «батога і пряника», - додав Хан.

«Коли ми говоримо про донорів, то ми говоримо лише про витрачання грошей без повернення. А якщо мова йде про інвестиції, то в цьому випадку мова йде про те, що є можливість повернення цих коштів, і є відчуття того, що ці кошти не є просто витраченими», - сказав Хан.

Як зазначив єврокомісар, коли він говорить про повернення коштів, він має на увазі не лише грошову компенсацію, але і підвищення фінансового рівня життя людей і зменшення «витоку мізків» з України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європі вважають, що до 2020 року Україна зможе претендувати на членство в ЄС.