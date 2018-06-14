Український бізнес відчуває кадровий голод через трудову міграцію

За даними Міжнародної організації праці, 40% українських трудових мігрантів знайшли низькокваліфіковану роботу, а ще 23,8% працюють не за своєю спеціальністю.

Представники банківської сфери, а також сфери послуг, таких як таксі, ресторани, вважають, що в Україні цілком достатньо робочих з гідним рівнем зарплати.

Про це пише "Обозреватель" у своєму матеріалі «Українці на експорт: чому вигідніше працювати вдома і як бізнес бореться з міграцією».

«В Україні можна знайти роботу з більш вигідними умовами, ніж пропонують заробітчанам, приміром, у Польщі. Причому мова йде не лише про рівень заробітних плат, але і про можливості реалізувати себе, побудувати кар'єру, значно збільшити своє матеріальне становище», - йдеться в матеріалі.

Видання наводить дані Міжнародної організації праці, згідно з якою за кордоном кар'єру будують лише одиниці українців. За даними Міжнародної організації праці, 40% трудових мігрантів знайшли низькокваліфіковану роботу, а ще 23,8% працюють не за своєю спеціальністю.

"Значна частка зайнята роботою, яка не вимагає жодної кваліфікації або кваліфікації в іншій галузі", - йдеться у звіті МОП.

Через велику кількість трудових мігрантів, особливо після запуску безвізу, кадровий голод відчули на собі багато бізнесменів, в тому числі і ресторатори. І щоб утримати співробітників, довелося підвищувати зарплати. Вже зараз кваліфіковані офіціанти у столичних закладах разом з чаєм можуть заробляти близько $1 тис.

Для порівняння, в сусідній Польщі більшість українців працює нелегально і заробляє 20-25 тис. грн, повідомляють журналісти.