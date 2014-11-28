Дефіцит бюджету за десять місяців зріс до майже 54 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-вересень 2014 року склав 53,777 млрд гривень, що відповідає 60,9% річного планового показника», - сказано в повідомленні.

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За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за січень-жовтень виконано з дефіцитом 46,158 млрд грн, що на 9,064 млрд грн, або на 24,44% більше від дефіциту за аналогічний період 2013 року.

Доходи держбюджету у січні-жовтні склали 289,473 млрд грн, що на 10,795 млрд грн, або на 3,9% більше від показника за аналогічний період минулого року. Доходи зведеного бюджету за цей період склали 370 млрд грн, що на 7,481 млрд грн, або на 2,1% більше, ніж на рік раніше. До загального фонду держбюджету за січень-жовтень надійшло 253,007 млрд грн, і, таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11,627 млрд грн, або на 4,8%.

Касові витрати держбюджету у січні-жовтні склали 340,640 млрд грн, що на 22,338 млрд грн, або на 7% більше від показника за аналогічний період минулого року. Видатки зведеного бюджету за цей період склали 413,506 млрд грн, що на 15,138 млрд грн, або на 3,8% більше, ніж на рік раніше. Видатки загального фонду держбюджету у січні-жовтні склали 294,687 млрд грн, і таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 8,755 млрд грн, або на 3,1%.

Також повідомляється, що у січні-жовтні погашення основної суми боргу держбюджету становило 77,769 млрд грн, у тому числі внутрішнього боргу - 50,005 млрд грн, зовнішнього - 27,764 млрд грн. Держзапозичення на фінансування бюджету проведені в обсязі 129,624 млрд грн, у тому числі на внутрішньому ринку - 50,888 млрд грн, із зовнішніх джерел - 78,736 млрд грн.

Надходження від приватизації державного майна у січні-жовтні склали 59,9 млн грн.

Мінфін зазначає, що дані за січень-жовтень 2014 року і аналогічні показники попереднього року не є повністю зіставними, оскільки офіційна звітність Державної казначейської служби України щодо виконання держбюджету включає показники з АР Крим і Севастополя станом на 1 квітня 2014 року.

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Дефіцит держбюджету у січні-серпні 2014 року склав 35,205 млрд грн, що на 451,6 млн грн, або на 1,3%, більше дефіциту за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада україни 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з яким доходи держбюджету у 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит - 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.